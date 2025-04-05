Как правильно вывести мотоцикл из «зимней спячки»? Эксперт дал несколько важных советов

Многие мотоциклисты пренебрегают правильной консервацией своего «железного коня» в межсезонье. Поэтому подготовка транспорта к сезону – это очень важное мероприятие, к которому нужно отнестись максимально ответственно, ведь это, в первую очередь, безопасность.
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