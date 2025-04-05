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За рулем

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Как правильно вывести мотоцикл из «зимней спячки»? Эксперт дал несколько важных советов

Как правильно вывести мотоцикл из «зимней спячки»? Эксперт дал несколько важных советов

Многие мотоциклисты пренебрегают правильной консервацией своего «железного коня» в межсезонье. Поэтому подготовка транспорта к сезону – это очень важное мероприятие, к которому нужно отнестись максимально ответственно, ведь это, в первую очередь, безопасность.

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