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OilPrice

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Argentina Takes Falklands Oil Fight to International Tribunal

Argentina has moved its fight over Falklands oil from threats to the courtroom, asking an international maritime tribunal to halt development of Sea Lion, the islands’ first commercial oil project.

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