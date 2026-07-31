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«Спартак» готов активировать отступные Даку – 11 млн евро. Предложение «Рубину» сделают в ближайшее время («Чемпионат»)

« Спартак » решил активировать опцию отступных за 28-летнего нападающего « Рубина » Мирлинда Даку в размере 11 миллионов евро, сообщает «Чемпионат».

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