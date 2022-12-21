Пункт-А

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Бурлаки на Мумре. Под Астраханью сельчане тянут паром своими силами

Бурлаки на Мумре. Под Астраханью сельчане тянут паром своими силами

В период ледостава вновь обострились проблемы на паромных переправах. Так, в астраханском сегменте соцсетей распространяется видеозапись, на которой астраханка комментирует сложную ситуацию, которая сложилась на паромной переправе Мумра-Товарное.

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