Бурлаки на Мумре. Под Астраханью сельчане тянут паром своими силами

В период ледостава вновь обострились проблемы на паромных переправах. Так, в астраханском сегменте соцсетей распространяется видеозапись, на которой астраханка комментирует сложную ситуацию, которая сложилась на паромной переправе Мумра-Товарное.
В период ледостава вновь обострились проблемы на паромных переправах. Так, в астраханском сегменте соцсетей распространяется видеозапись, на которой астраханка комментирует сложную ситуацию, которая сложилась на паромной переправе Мумра-Товарное.
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