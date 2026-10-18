Совет подчеркнул исторический характер отношений двух стран и тесные связи между их народами. Национальная безопасность Саудовской Аравии неразрывно связана с безопасностью Египта и других арабских государств, пишет в воскресенье, 18 октября 2026 года, газета Youm7.