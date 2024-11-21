Коротко о важном

Оборудование для детской площадки в районе СНТ «Север» поступило, подрядчик начал сборку. Глава Салехарда Алексей Титовский на своей странице в соцсетях сообщил, что о благоустройстве большой игровой зоны просили местные жители.
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