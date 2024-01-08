Индийский солнечный зонд успешно достиг орбиты Солнца

Индийский зонд наблюдения за Солнцем Aditya-L1 достиг орбиты Солнца в субботу после четырехмесячного путешествия, что стало последним успехом в амбициозной космической программе самой густонаселенной страны мира по путешествию к центру Солнечной системы.
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