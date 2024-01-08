Индийский солнечный зонд успешно достиг орбиты Солнца

Индийский зонд наблюдения за Солнцем Aditya-L1 достиг орбиты Солнца в субботу после четырехмесячного путешествия, что стало последним успехом в амбициозной космической программе самой густонаселенной страны мира по путешествию к центру Солнечной системы.