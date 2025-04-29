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Эксперт предупредила о серьезных последствиях употребления газировки

Эксперт предупредила о серьезных последствиях употребления газировки

Сладкая газировка представляет наибольшую опасность для здоровья. Такие напитки содержат искусственные красители и усилители вкуса, способные вызывать аллергические реакции и оказывать токсическое воздействие на печень.

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