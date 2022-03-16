Кофилд сделал дубль за 8 секунд в матче с «Аризоной». Это 3-й показатель по скорости в истории «Монреаля»

Форвард «Монреаля» Коул Кофилд сделал дубль за 8 секунд в матче с «Аризоной». «Канадиенс» уступили «Койотис» (3:6) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
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