Кофилд сделал дубль за 8 секунд в матче с «Аризоной». Это 3-й показатель по скорости в истории «Монреаля»

Кофилд сделал дубль за 8 секунд в матче с «Аризоной». Это 3-й показатель по скорости в истории «Монреаля»

Форвард «Монреаля» Коул Кофилд сделал дубль за 8 секунд в матче с «Аризоной». «Канадиенс» уступили «Койотис» (3:6) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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