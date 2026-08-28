Зачем СССР и Британия захватили Иран Части РККА вступают в иранский Тебриз. В кадре 7,62-мм счетверенная зенитная пулеметная установка образца 1931 года (М-4) .
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Зачем СССР и Британия захватили Иран Части РККА вступают в иранский Тебриз. В кадре 7,62-мм счетверенная зенитная пулеметная установка образца 1931 года (М-4) .
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