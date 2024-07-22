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Развожаев возглавит комиссию Госсовета по культуре и традиционным ценностям

Развожаев возглавит комиссию Госсовета по культуре и традиционным ценностям

В соответствии с указом президента Российской Федерации, губернатор Севастополя Михаил Развожаев был назначен председателем комиссии по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности".

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