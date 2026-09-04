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«Пора менять тон»: Сибига поставил России условие для завершения конфликта

«Пора менять тон»: Сибига поставил России условие для завершения конфликта

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев никогда не поступится своей территорией или суверенитетом, а для завершения боевых действий Москве нужно кардинально сменить тон заявлений.

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