Впервые с помощью данных телескопа NASA NICER (Neutron star Interior Composition Explorer), установленного на Международной космической станции, и других космических миссий астрономам удалось составить подробную карту физической среды загадочных рентгенов

Впервые астрономы использовали данные телескопа NASA Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) на Международной космической станции и других космических миссий для создания подробной карты физической среды, окружающей загадочные рентгеновские выбросы сверхмассивных черных дыр.
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