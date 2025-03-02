Сбор денег на «ядерку» на Украине оказался шуткой

Начатый на Украине сбор денег на «ядерку» сооснователем Monobank и Fintech Band Олегом Гороховским оказался шуткой, «чтобы выпустить пар после тяжелого дня», имея в виду скандал с президентом страны Владимиром Зеленским в США.
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