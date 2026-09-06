Изображение сгенерированотнейросетью Шедеврум Группа депутатов Госдумы выступила с инициативой запретить мигрантам привозить в Россию родственников.
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В современном мире отношение людей друг к другу оставляет желать лучшего. Разногласия в обществе возникают по разным причинам, национальным, религиозным и многим другим. Приятно осознавать, что наш Творец нелицеприятен и для него все люди равны. В будущем Он искоренит подобные проблемы и все люди будут жить в мире и гармонии. В Слове Бога говорится: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Псалтирь, 132 глава — Библия — Синодальный перевод.
Золотое правило гласит: «во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».
Предвыборная агитация и не более....
Сколько можно это терпеть. Скоро в стране не останется коренного населения, а будут одни азиаты. Давно пора гнать их из страны поганой метлой. Достали сволочи
Запретить ввозить и вагонами вывозить
А просто всех их выслать не судьба?
Мигранты нужны исключительно как рабочая сила. Зачем их семьи в России? ЗАРАБОТАЛ ДЕНЬГИ В РОССИИ - УЕХАЛ!! Вот и все, какие должны быть отношения. А семьи их должны быть там, гражданами каких государств они являются!! А то прутся аулами. Содержи их тут...
Не запретят.
А наша власть делает вид , что с казахами у нас всё хорошо. Ну и что ждать от этих ребят, которые платят чёрной неблагодарностью за то добро что Россия для них делала в ущерб себе.И эти грешат все наши бывшие республики . Не делай добро иначе получишь злр.
"...В Госдуме предложили ввести полный запрет на въезд семей мигрантов в Россию..." Предложить-то предложили, а принимать когда будут? И будут ли вообще принимать? А слабо́ в Госдуме предложить все уже ввезённые семьи отправить восвояси на родину? Разумеется, за их счёт. И провести детальную ревизию полученных мигрантами российских паспортов, выявить и посадить всех тех, кто раздавал мигрантам российские паспорта за мзду.