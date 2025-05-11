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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная Камеруна хочет сыграть с Россией в Африке: «Это будет историческое событие. Наши страны сохраняют теплые и дружественные отношения»

Сборная Камеруна хочет сыграть с Россией в Африке: «Это будет историческое событие. Наши страны сохраняют теплые и дружественные отношения»

«Матч с Россией может пройти в этом году, почему нет? Надо согласовать эту игру с правительством Камеруна, потом все будет возможно.

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