Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Заслужил орден вот и наградили. А почему не пишут о том, что именно делал Вадим на СВО?«Жемчужный прапор...
  • Лидия Фролова
    не понимаю почему за ними не смотрят: счета,тел. разговоры ..куда ездит...каки любовницы... с кем шашни крутят.. с ка...Вице-губернатору ...
  • Evgeni Velesik
    В чем намек картины Сафонов не сказал? Что это одна команда?Никас Сафронов оц...

Кандидат в депутаты призналась в съемках в порно и назвала себя «профессиональной шлюхой»

Кандидат в депутаты призналась в съемках в порно и назвала себя «профессиональной шлюхой»

В США кандидат в депутаты округа Хеннепин, штат Миннесота, призналась в съемках в порно. Об этом пишет Eden Prairie Local News 30-летняя Мариса Симонетти, которая баллотируется в качестве беспартийного консервативного кандидата на пост члена совета уполномоченных округа, впервые попала в скандал в июне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
НАША КСЮХА КРУЧЕ-ОНА ХОДИЛА В КАНДИДАТЫ  ПРЕЗИДЕНТА...ОПЯТЬ МЫ НАКОЛОЛИ АМЕРОВ...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх