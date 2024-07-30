Кандидат в депутаты призналась в съемках в порно и назвала себя «профессиональной шлюхой»

В США кандидат в депутаты округа Хеннепин, штат Миннесота, призналась в съемках в порно. Об этом пишет Eden Prairie Local News 30-летняя Мариса Симонетти, которая баллотируется в качестве беспартийного консервативного кандидата на пост члена совета уполномоченных округа, впервые попала в скандал в июне.
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