Юрист Хаминский обвинил Мизулину в нарушении закона из-за травли блогеров

Любая информация, касающаяся деятельности известных блогеров, вызывает живой интерес в обществе. Сегодняшнее обращение в московский главк МВД главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной может стать новостью дня в средствах массовой информации.
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