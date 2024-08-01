История и археология: Почему не было кладбищ, а детей выбрасывали на свалку во времена цивилизации Меримде, которая породила древнеегипетскую

Цивилизация Древнего Египта многими считается одной из самых развитых и при этом загадочных. Все привыкли читать о могущественных фараонах, величественных пирамидах и таинственных жреческих обрядах этой древней культуры.
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