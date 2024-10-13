Умер французский актер Пьер Вернье

На 94-м году жизни скончался французский актер Пьер Вернье, сообщает Mirror. Вернье окончил Национальную высшую консерваторию драматического искусства, где познакомился с актерами Жаном-Полем Бельмондо, Жаном-Пьером Марьелем, Жаном Рошфором.
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