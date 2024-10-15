Власти Ленобласти перечислили районы, которые накрыл снегопад

ГАТЧИНА, 15 октября, ФедералПресс. В Ленинградской области выпал первый снег. Пресс-служба регионального правительства уточняет, что сегодня зиму почувствовали жители Тихвинского, Подпорожского и Бокситогорского районов.
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