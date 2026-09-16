Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Нищета и рабство после кайфа в России»: Узбекистан неудачно попытался зазвать мигрантов в Сербию через очернение РФ

«Нищета и рабство после кайфа в России»: Узбекистан неудачно попытался зазвать мигрантов в Сербию через очернение РФ

Телеканал "78" Узбекистан договаривается с Сербией о сотрудничестве по трудовой миграции. Узбекские СМИ уже рисуют читателям образ Сербии, по всем статьям превосходящей Россию – но узбеки отказываются верить в это.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Константин Болдырев
Константин Болдырев

Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!

Профиль пользователя Виктор Немо
Виктор Немо

Сделать из своей страны привлекательную: хлопотно и долго. 5-7%верхних живут неплохо. Но толковать об одном ребенке на семью им не в досуг. Следующее поколение будет уже 60 млн. Воды не хватит. В рф млн. 3 -5 тюбетеек, автор лжет.. как всегда..

Профиль пользователя Alexander Ivanovich
Alexander Ivanovich

Объявить "ценным специалистам": они получат мед обслуживание и социальные выплаты ТОЛЬКО после того, как их страна - Узбекистан и пр"чуркменистан" - войдёт в состав России! И проблема с мигрантами будет решена. Мол, социальные  гарантии только для граждан РФ и Беларуси!

Профиль пользователя Сергей Федотов
Сергей Федотов

Оссспдля, да скорее бы.
Все они всё равно не уедут, дворы подметать будет кому.
А больше они здесь нахрен не нужны.
Зато основная, ненужная, надоевшая, охамевшая, ОХРЕНЕВШАЯ от нашей мягкости масса кишлачников наконец-то ...
арба-ишак-кишлак.