«Нищета и рабство после кайфа в России»: Узбекистан неудачно попытался зазвать мигрантов в Сербию через очернение РФ

Телеканал "78" Узбекистан договаривается с Сербией о сотрудничестве по трудовой миграции. Узбекские СМИ уже рисуют читателям образ Сербии, по всем статьям превосходящей Россию – но узбеки отказываются верить в это.
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Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
семьи их из России надо выдворять под любым предлогом!!!!
Уезжают. Значит приезжали не работать, а жить всей семьёй. А нам нужны рабочие руки, а не нахлебники - своих хватает. Так что, по старому русскому обычаю: скатертью дорога.
Что это за мода трудовые мигранты?! Людей без знаний, без образования, без специальности называют "ценные специалисты"... Дурдом, ей богу! Мигрировать начнут по всему свету.
Сделать из своей страны привлекательную: хлопотно и долго. 5-7%верхних живут неплохо. Но толковать об одном ребенке на семью им не в досуг. Следующее поколение будет уже 60 млн. Воды не хватит. В рф млн. 3 -5 тюбетеек, автор лжет.. как всегда..
Объявить "ценным специалистам": они получат мед обслуживание и социальные выплаты ТОЛЬКО после того, как их страна - Узбекистан и пр"чуркменистан" - войдёт в состав России! И проблема с мигрантами будет решена. Мол, социальные гарантии только для граждан РФ и Беларуси!
Оссспдля, да скорее бы.
Все они всё равно не уедут, дворы подметать будет кому.
А больше они здесь нахрен не нужны.
Зато основная, ненужная, надоевшая, охамевшая, ОХРЕНЕВШАЯ от нашей мягкости масса кишлачников наконец-то ...
арба-ишак-кишлак.
Главное, чтобы они уезжали безвозвратно, не впускать никого!!! Хватит тех, что остались и прибывает на « дармовщину»!
Счастье то какое, узбеки поедут работать в Сербию! Пойду стакан водки выпью! Уроды радуются!