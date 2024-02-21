СК: из-за гибели рабочего в Самарском речном порту возбудили уголовное дело

Портальный кран рухнул на территории речного порта в Самаре. В результате ЧП погиб рабочий. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК по Самарской области.
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