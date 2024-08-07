Надвигается новая волна активности клещей

Приближается новая волна активности клещей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Перед зимой этим членистоногим нужно запастись кровью, так что с конца августа до самого октября следует проявлять особенную осторожность.
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