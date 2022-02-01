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С 1 февраля материнский капитал и социальные пособия в России увеличились на 8,4%

С 1 февраля 2022 года на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением кабинета министров были проиндексированы на 8,4% материнский капитал, а также социальные пособия и выплаты.

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