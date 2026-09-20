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Царьград

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Стилист Лисовец предсказал модные тренды на осень 2026 года

Стилист Лисовец предсказал модные тренды на осень 2026 года

Владислав Лисовец, русский стилист, рассказал об осенних модных трендах на 2026 год. Женственные образы, приталенные силуэты и классическая обувь выходят на первый план, спортивный стиль уступает место изящным курткам и элегантным аксессуарам.

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