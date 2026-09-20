Стилист Лисовец предсказал модные тренды на осень 2026 года

Владислав Лисовец, русский стилист, рассказал об осенних модных трендах на 2026 год. Женственные образы, приталенные силуэты и классическая обувь выходят на первый план, спортивный стиль уступает место изящным курткам и элегантным аксессуарам.
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