Представлен обновленный концепт беспилотника X-plane 

Обновленный концепт беспилотника X-plane / © Aurora Flight Sciences Новый концепт беспилотника Aurora Flight Sciences, созданный в рамках программы Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors (CRANE), разрабатывается для будущего детального проектирования самолета без наружных движущихся частей, который будет использовать для маневрирования активное управления потоком воздуха.
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