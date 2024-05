Представлен обновленный концепт беспилотника X-plane 

Обновленный концепт беспилотника X-plane / © Aurora Flight Sciences Новый концепт беспилотника Aurora Flight Sciences, созданный в рамках программы Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors (CRANE), разрабатывается для будущего детального проектирования самолета без наружных движущихся частей, который будет использовать для маневрирования активное управления потоком воздуха.