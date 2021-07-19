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Компании друзей Путина заявили о масштабном кризисе в России

Компании друзей Путина заявили о масштабном кризисе в России

Строительные компании заявили о долгах и убытках Крупнейшие компании в области строительства транспортной инфраструктуры пожаловались в письме президенту России Владимиру Путину на долги и убытки в отрасли, которые мешают развитию экономики страны.

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