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Царьград

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КГУ подарил Кургану 30 дубов для новой аллеи в ЦПКиО

КГУ подарил Кургану 30 дубов для новой аллеи в ЦПКиО

Глава Кургана Антон Науменко получил 30 саженцев дуба от студентов КГУ для озеленения города. В этом году в Кургане высадили около тысячи деревьев.

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