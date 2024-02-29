Выходишь утром во двор, а тачку спалили Так на днях случилось с владельцем BMW, который живёт на Макаренко, 21.
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Выходишь утром во двор, а тачку спалили Так на днях случилось с владельцем BMW, который живёт на Макаренко, 21.