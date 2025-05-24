Стив Керр: «Все знают, что мы пытались заполучить Кевина Дюрэнта. Но не вышло»

«У нас ничего не получалось. Мы дошли до того момента сезона, когда стало очевидно, что ничего хорошего из этого не выйдет.
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