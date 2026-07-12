Венесуэльский лидер запросила одобрение США перед общением с прессой

Когда ведущий телеканала Fox News Брет Байер обратился к исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес с просьбой о проведении интервью, она сообщила ему, что сначала необходимо получить одобрение президента США Трампа».
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