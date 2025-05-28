США опроверги сообщения о готовящемся выводе войск из Южной Кореи

СЕУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Командующий Вооруженными силами США в Южной Корее генерал Ксавьер Брансон заявил, что не получал приказа о сокращении контингента в азиатской стране, тем самым опровергнув появившиеся в СМИ сообщения о планируемом США выводе 4,5 тыс.