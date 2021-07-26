Вирусолог рассказал, почему сложно лечить "дельта"-штамм коронавируса

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал в интервью радио Sputnik, почему сложно лечить индийский штамм "дельта" коронавируса.
Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал в интервью радио Sputnik, почему сложно лечить индийский штамм "дельта" коронавируса.
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