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Вирусолог рассказал, почему сложно лечить "дельта"-штамм коронавируса

Вирусолог рассказал, почему сложно лечить "дельта"-штамм коронавируса

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал в интервью радио Sputnik, почему сложно лечить индийский штамм "дельта" коронавируса.

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