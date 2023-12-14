Аналитик ответил, как ожидание решения ЦБ по ставке влияет на курс рубля

Улучшение внешнего фона и риски повышения ключевой ставки Банком России в пятницу на 100 б. п. могут уже сегодня оказать рублю поддержку, заявил начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов в комментарии по валютному рынку.