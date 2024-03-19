Экс-судья ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что выживает на пенсию в 22 тысячи рублей

Бывший российский судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов поделился, что его пенсия составляет 22 тысячи рублей, в связи с чем ему приходится подрабатывать курьером в одном из московских ресторанов.
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