Нацпроект «Безопасные качественные дороги» позволил отремонтировать дорогу к детскому лагерю под Куйбышевом

В Новосибирской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Куйбышевском районе до конца года отремонтируют 2 км дороги «Куйбышев – Венгерово – граница Омской области» (старый Московский тракт), которая ведет в сторону села Булатово и детского лагеря «Незабудка».