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Крымская газета

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Крымчан приглашают проверить знания на Географическом диктанте

Крымчан приглашают проверить знания на Географическом диктанте

Русское географическое общество анонсировало изменения в формате Географического диктанта. Об этом сообщает "Российская газета".

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