Врач Есипов: для реабилитации ЦНС бойцов мы используем четыре метода

Для восстановления повреждений центральной нервной системы у бойцов в военном госпитале Вишневского используют экзоскелеты, нейроинтерфейсы, транскраниальную магнитную стимуляцию мозга и метод биологически обратной связи и стимуляции бинауральных ритмов по энцефалограмме.