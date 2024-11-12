Врач Есипов: для реабилитации ЦНС бойцов мы используем четыре метода

Для восстановления повреждений центральной нервной системы у бойцов в военном госпитале Вишневского используют экзоскелеты, нейроинтерфейсы, транскраниальную магнитную стимуляцию мозга и метод биологически обратной связи и стимуляции бинауральных ритмов по энцефалограмме.
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