Дореволюционный Санкт-Петербург в фотографиях, ч.68

Петербург в фотографиях, ч.68 Вид с Николаевской набережной на Николаевский мост и Исаакиевский собор, 1915 г.
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