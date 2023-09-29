В Генштабе ВС РФ раскрыли детали осеннего призыва на срочную службу

Известия/Александр Полегенько Осенний призыв на срочную службу стартует 1 октября. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский.
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