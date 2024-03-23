«Понеслась, До них дошло»: После теракта в Москве из Киева бегут чиновники и политики: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 23 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 23 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: продолжаются тяжелые бои на Авдеевском участке на рубеже Бердычи-Тоненькое, а на Времьевском направлении российские силы продвинулись к западу от Старомайорского.