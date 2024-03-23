«Понеслась, До них дошло»: После теракта в Москве из Киева бегут чиновники и политики: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 23 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

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Комментарии
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М
ММ
По хорошему в Киеве не должно остаться ни одного объекта, принадлежащего государству Украина! Учреждения, банки, сотовые сети, серверные, энергообъекты, заводы должны быть уничтожены. Центр Киева должен выглядеть как Мариуполь или Авдеевка после освобождения!
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