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Шесть стран Евросоюза не присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Как отреагировал Киев?

Шесть стран Евросоюза не присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Как отреагировал Киев?

Шесть стран ЕС не присоединились к гарантиям безопасности для Украины Шесть стран Европейского союза (ЕС) не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины, об этом сообщил замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Сибига.

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