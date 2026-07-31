Раскрыт решающий судьбу месяц для участника нападения на награжденного Путиным ученого РАН

В Екатеринбурге Октябрьский районный суд арестовал второго участника нападения на награжденного президентом России Владимиром Путиным известного российского ученого, главу ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» Никиты Зезина.
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