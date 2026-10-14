Игнашевич: «Даже если бы бан сняли, сборная России не вышла бы на Евро-2028»

Экс-игрок сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич считает, что нынешний уровень сборной России не позволил бы ей выйти из отборочной группы на чемпионат Европы по футболу 2028 года.
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