Рецепт печени в казане по-узбекски. Никогда не пересыхает и всегда нежная

Чаще всего, чтобы достичь нежности печени, ее быстро обжаривают с добавлением только лука. Однако, в данном случае, мы придали этому блюду еще большую мягкость, вместо обжаривания, будем томить печень в казане с ароматными овощами, следуя узбекскому рецепту.