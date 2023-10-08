Steak Lovers
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Steak Lovers

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Рецепт печени в казане по-узбекски. Никогда не пересыхает и всегда нежная

Рецепт печени в казане по-узбекски. Никогда не пересыхает и всегда нежная

Чаще всего, чтобы достичь нежности печени, ее быстро обжаривают с добавлением только лука. Однако, в данном случае, мы придали этому блюду еще большую мягкость, вместо обжаривания, будем томить печень в казане с ароматными овощами, следуя узбекскому рецепту.

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