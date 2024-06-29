Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Убери руки, эээ": чужеземцы борзо налетают на полицейских, пока начальство богатеет на их легализации

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Почему обиделись депутаты ГосД на Бастрыкина Лукавство спикера ГосД вот в чем: Володин, это который главный дирижер в ГосД, обиделся на главу Следственного комитета за то, что он сказал про ГосД что она ГосД.

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