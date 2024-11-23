«В Мексике медведь-барибал проник на территорию ресторана в штате Нуэво-Леон, съел завтрак у сидевших за столом, а когда сотрудники отеля попыта...

«В Мексике медведь-барибал проник на территорию ресторана в штате Нуэво-Леон, съел завтрак у сидевших за столом, а когда сотрудники отеля попытались его прогнать, ударил туристку»Video: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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