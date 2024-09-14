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На первый взгляд: квантовая защита смартфонов и пересадка глазного яблока

На первый взгляд: квантовая защита смартфонов и пересадка глазного яблока

Российские ученые-математики создали модель, которая предсказывает таяние льдов в Арктике до конца столетия, а специалисты в информационной сфере разработали мессенджер и аппаратное решение для квантовой защиты смартфонов, а также программный комплекс для оценки сервисов типа умных помощников на соответствие российскому культурном коду.

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