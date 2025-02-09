9 февраля в Москве и области ожидаются высокое атмосферное давление, солнечный день и холодная ночь

В воскресенье порадует солнце, в области оно будет светить почти беспрепятственно. Ощутимо высокое атмосферное давление, по ожиданиям синоптиков, оно достигнет рекордных показателей, будет сложно не почувствовать его на себе.
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